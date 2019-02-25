رئيس المفوضية الأوروبية: ندعم فلسطين بـ4 مليارات دولار

كتبت- ياسمين محمد:

قال رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، إن مشاركة 49 دولة من الجانب الأوروبي والعربي، في القمة العربية الأوروبية الأولى، تشير إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المؤتمر.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، على هامش ختام القمة التي تستضيفها مصر، إن الدول تناقشت معًا حول قضايا عديد، والتعاون والتنسيق المشترك فيما بينها، وكذلك الشراكات المختلفة.

وقال إنه يود أن نتفاعل أكثر وأكثر فيما بين العالم العربي والأوروبي، وأن نثمن التنوع والتغلب على الخلافات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن نحاول رؤية الغد بصورة متفائلة.

وأشار إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، لا تبدأ اليوم، ولكنها علاقات تاريخية تمتد طويلًا.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ4 مليارات دولار، وكذلك الدعم في سوريا وقضية اللاجئين، قائلًا: "أود أن اتحدث عن الأردن ومصر وسوريا، وأن نعبء ونحشد الأموال لدعم كل هذه المشكلات التي تمولها الاتحاد الأوروبي.