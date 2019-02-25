السيسي: ما يجمع العرب وأوروبا أكبر بكثير مما يفرقهما

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان من الطبيعي أن تتنوع وجهات النظر خلال اللقاء الأول على مستوى القمة العربية الأوروبية، بشأن بعض القضايا، والسبل الأمثل للتعاون فيها والعمل على حلها.

وأضاف السيسي، خلال أعمال الجلسة الختامية للقمة، اليوم الاثنين، أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية أكبر بكثير مما يفرقهما، وهذا ما تم التوافق عليه خلال لقاءات اليومين الماضيين.

وتابع الرئيس: "إنني واثق من أنكم ستتخذون معي أن نجاح هذه القمة لا يُقاس فقط بما تم خلالها من نقاش ثري، وإنما يقاس عبر علاقات تمثل مرحلة جديدة في العلاقات، أرسينا دورية انعقاد القمة العربية الأوروبية".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للشعوب العربية والأوروبية، قائلًا: "إسمحوا لي أن أتوجه بحديثي إلى شعوب المنطقتين العربية والأوروبية.. لقد اختتمنا اليوم بنجاح قمتنا في شرم الشيخ، إلا أن نجاح التعاون يظل رهنًا بعملكم أنتم ولن يُكتب له الاكتمال إلا من خلال جهودكم، وأدعوكم بكل ود ومحبة أن تتجاوزوا كل ما يفرقكم، ولا أودعكم بل أقول لكم إلى اللقاء في القمة العربية الأوروبية المقبلة".