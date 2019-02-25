مسؤول في "التضامن" يوجه نصائح للراغبين في حج الجمعيات

كتب ـ يوسف عفيفي:

قدم أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة في وزارة التضامن الاجتماعي، عدة نصائح للمواطنين الراغبين في التقديم لقرعة حج الجمعيات الأهلية، بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج المختار لأنه لن يسمح لأحد بتغيير المستوى بعد إعلان القرعة، موضحًا أنه من يعتذر عن الذهاب يصعد غيره فورًا.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، بفتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم الجديد "1440 هجرية ـ 2019 ميلاديا" وحتى7 مارس المقبل.

وأكد عبدالموجود لـ"مصراوي" ضرورة الالتزام بأن يكون المتقدم عضوًا مسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية ومسددا للاشتراك السنوي للجمعية، وأن يكون قد مر على قيد الجمعية عامين ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

ونوه إلى أن الضوابط الخاصة للمتقدمين، تشترط التسجيل في جهة واحدة وأن يخضع المتقدم للكشف الطبي، وألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما للرجال، و45 عاما للسيدات إلا بوجود محرم شرعي، وقادر على خدمة نفسه لأداء المناسك.

وأوضح عبدالموجود، أنه في حالة الاحتياج لمرافق، فقد سمحت وزارة التضامن للمواطن المتقدم لحج الجمعيات هذا العام، بأن يتقدم في الاستمارة بعدد 3 طلبات "أسماء أشخاص" معه من أسرة واحدة أو أقاربهم تحت مسمى "مرافق"، لافتا إلى السماح بأن يكون الحد الأقصى لعمر المتقدم 75 عاما شريطة أن يكون بصحبة مرافق.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الجاري، إعلان وزارة التضامن الاجتماعي، عن "أسعار حج الجمعيات الأهلية" للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1440 هجريا و2019 ميلاديا، حسب كل مستوى وذلك وفقا لأسعار تذاكر الطيران، وخدمات الأراضي السعودية المعروفة بـ"شيك الإركاب".

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