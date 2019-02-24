صديق العيسوي يزور "مصراوي" لطرح برنامجه الانتخابي لعضوية "الصحفيين"

القاهرة- مصراوي:

زار الزميل صديق العيسوي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، موقع مصراوي، اليوم الأحد، حيث التقى مجموعة من الزملاء لطرح برنامجه الانتخابي قبل بداية انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 أعضاء بالمجلس والتي من المقرر أن تبدأ الجمعة المقبل.

ويتضمن البرنامج الانتخابي للزميل صديق العيسوي، مجموعة من الوعود منها الحصول على تخفيضات للصحفيين في المترو والسكة الحديد والسوبرجيت، وتطوير مكتب حجز تذاكر السفر بالنقابة، وإعادة النظر في كيفية إدارة وتأجير قاعات النقابة، إلى جانب وضع حلول جذرية لأزمة البدل وتأخيره، وتطوير مشروع العلاج، ورفع الحد الأقصى في حالات الحوادث والعمليات الكبيرة، والأمراض ذات تكلفة العلاج المرتفعة.

كما يتضمن البرنامج عقد دورات تدريبية مجانًا، وتشكيل لجان نقابية منتخبة بالصحف للدفاع عن الصحفيين عبر ممثليهم بالتعاون مع مجلس النقابة، وإلزام المؤسسات والصحف بعدم فصل أي صحفي بشكل تعسفي إلا بعد الرجوع للنقابة، وبحث أزمة شباب الصحفيين غير المعينين وإلزام الصحف بتعيين المتدربين، والمشاركة في مراجعة التشريعات الجديدة لضمان نصها على عدم حبس الصحفيين وضمان كافة حقوقهم.