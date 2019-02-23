تفاصيل لقاء السيسي والملك سلمان في شرم الشيخ

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع خادم الحرمين الشريفين الملك الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى؛ بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم السبت خادم الحرمين الشريفين، حيث عقد الزعيمان لقاء ثنائيا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير والمودة التي تكنها مصر (قيادة وشعبا) للملك سلمان وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف متحدث رئاسة الجمهورية أن الملك سلمان أكد - من جانبه - أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعما لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.