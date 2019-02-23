وزير التعليم ينشر فيديو يشرح فلسفة المنظومة الجديدة: حديث العالم كله (فيديو)

كتبت-ياسمين محمد:

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، فيديو يشرح وجهة نظره في تطوير منظومة التعليم.

وقال الوزير إنه يرى الفيديو مفيد جدا؛ لأنه يشرح ما تحاول الوزارة مناقشته حول فلسفة التقييم؛ لتوضيح أن هذا حديث العالم كله.

وأكد شوقي أن مصر تسير على الطريق الصحيح، في طريقها لتطوير نظام التعليم.

وعلى الرغم أن تقديم "الفيديو" باللغة الانجليزية، إلا أن شوقي قرر ترجمته وعرضه باللغة العربية ليتمكن أكبر عدد ممكن من مشاهدته.