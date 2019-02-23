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    رئيس الوزراء يستقبل العاهل البحريني بمطار شرم الشيخ

    05:45 م السبت 23 فبراير 2019
    رئيس الوزراء يستقبل العاهل البحريني بمطار شرم الشيخ

    الملك حمد بن عيسى آل خليفة

    كتب - طه عبيد:
    وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ؛ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

    وتستضيف مدينة شرم الشيخ غدا الأحد وعلى مدار يومين ، فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" ، وذلك بمشاركة خمسين دولة عربية وأوروبية.

    كما وصل أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة.​

    حمد بن عيسى مطار شرم الشيخ البحرين 932033 مصطفى مدبولي

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