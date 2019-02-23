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    العصار يبحث مع الرئيس الشرفى لجمعية التنمية الكورية المصرية سبل التعاون المشترك

    11:50 ص السبت 23 فبراير 2019
    العصار يبحث مع الرئيس الشرفى لجمعية التنمية الكورية المصرية سبل التعاون المشترك

    الدكتور محمد سعيد العصار

    القاهرة- أ ش أ:

    بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ اليوم السبت مع هي بيوم لي الرئيس الشرفى لجمعية التنمية الكورية المصرية وزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لكوريا الجنوبية والرئيس الحالى لمجلس الأعمال الأفريقي الكورى 2018 سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

    كما تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون مع الجانب الكورى فى مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية الحديثة بمصر والتصنيع المشترك للمنتجات الكورية بالمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتكون مصر مركزا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والأفريقية بجودة عالية وبسعر منافس مستفيدين من الاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية ومن القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار فى مصر، وتم التأكيد على وجود تعاون مسبق بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي بشكل ناجح يشجع على فتح مجالات جديدة للتعاون بينهما .

    وبدوره، أشاد الرئيس الشرفى لجمعية التنمية الكورية المصرية؛ بالخبرات الفنية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي والالتزام والدقة فى تنفيذ المشروعات بما يدفع إلى التعاون المميز مع الشركات الكورية وزيادة الرغبة فى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين ودعم وتشجيع التوأمة بين مصر وكوريا فى المجال الصناعى والبحث العلمي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

    واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوعات التعاون التى تسعى المؤسسة المصرية الكورية إلى بدء التعاون بها فى مجالات التصنيع العسكرى والأنظمة الدفاعية والمنتجات المدنية لوضع خطة مستقبلية يمكن العمل فى إطارها طبقاً للرؤية الاقتصادية للتنمية المستدامة 2030.​

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    محمد سعيد العصار جمعية التنمية الكورية المصرية كوريا الجنوبية وزارة الإنتاج الحربي

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