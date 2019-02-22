نيفين جامع: نهدف لإنشاء المشروعات الصناعية بكل محافظات مصر

كتبت- مي مدحت:

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن زيارتها لمحافظة البحيرة تضمنت العديد من الجولات الميدانية على أرض الواقع للتواصل مع أهالي المحافظة.

وتابعت "جامع" - خلال مؤتمر صحفي جمعها بمحافظ البحيرة بثته قناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة-، أنهم يهدفون لإنشاء الكثير من المشروعات الصناعية بجميع محافظات مصر، موضحةً أن الصناعة تخلق فرص عمل.

وأردفت رئيس جهاز المشروعات، أن الجهاز يعمل على دعم كافة أنواع الأنشطة؛ التجارية والصناعية والخدمية والزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدةً أن الدولة لديها اهتمام خاص بتنمية الثروة الصناعية.