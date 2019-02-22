لاستضافة 750 مراسلاً أجنبيًا.. "الاستعلامات" تُجهز مركزًا صحفيًا للقمة العربية الأوروبية

كتب مصطفى علي:

انتهت الهيئة العامة للاستعلامات، الجمعة، من تجهيز مركز صحفي بمدينة شرم الشيخ، لاستضافة فعاليات القمة العربية-الأوروبية، التى تنطلق الأحد المقبل وتستمر لمدة يومين.

وقال محمد إمام، مدير عام المركز الصحفى بهيئة الاستعلامات، ممثل الإعلام بمؤتمر القمة العربية- الأوروبية، إن نحو 750 مراسلاً أجنبيًا وعربيًا يشاركون في القمة بخلاف المراسلين المحليين، وبحضور رؤساء الدول والحكومات من الجانبين العربى والأوروبى، وبمشاركة 28 دولة أوروبية و21 دولة عربية .

وأضاف "إمام"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات الدولة المختلفة بدأت منذ شهر فى تلقى طلبات 550 مراسلا أجنبيا زائرا، وأكثر من 250 مراسلا محليا يمثلون مختلف وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمحلية، ووكالات الأنباء والفضائيات، بالإضافة إلى أكثر من 200 مراسل إعلامى مرافق لرؤساء الدول العربية والأوروبية والقادة والحكومات المشاركة فى المؤتمر، وسوف يتم تسليمهم تصاريح التغطية فى شرم الشيخ فور وصولهم.

وأوضح، أن الهيئة أعدت المركز الصحفى الدولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث يتضمن أحدث وسائل الاتصالات العالمية لتسهيل مهمة المراسلين، بالإضافة إلى غرفتى عمليات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ، لاستقبال المراسلين، وإنهاء الإجراءات والإفراج الجمركى عن المعدات والكاميرات لكل المراسلين، وتذليل العقبات أمام أداء عملهم.​