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    بالصور.. صالون "المحور" يلتقي أبطال الدفعة 54 حربية

    12:07 ص الجمعة 22 فبراير 2019
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    • عرض 14 صورة
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    كتب وتصوير- هاني رجب:

    نظم صالون المحور، لقاءه الأسبوعي اليوم الخميس، بضيافة الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة قناة المحور، وبحضور عدد كبير من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في الحرب منهم اللواء أ.ح ناجي شهود.

    خيم على الحفل، الأغاني الوطنية بصوت الفنان سمير الأسكندراني، حيث شارك كل من: تامر الشوربجي، رئيس جمعية مستثمرى سيناء، والإعلامي أيسر الحامدي، والإعلامية آمال إبراهيم، والإعلامي الدكتور أيمن رشوان.

    وشهد الحفل تكريم عدد من الإعلاميين، وألقى عدد منهم قصيدة للإشادة بتضحيات الفرقة في حرب أكتوبر، ومتعة الانتصار، معلنين دعمها للرئيس السيسي.

    صالون المحور قناة المحور حسن راتب الدفعة 54 حربية
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