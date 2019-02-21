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    القمر الصناعي المصري "إيجبت سات A" يصل مداره ويعمل بانتظام

    10:40 م الخميس 21 فبراير 2019
    القمر الصناعي المصري "إيجبت سات A" يصل مداره ويعمل بانتظام

    إطلاق القمر الصناعي المصري ايجيبت سات A (3)

    موسكو- (أ ش أ):

    أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اليوم الخميس، أن القمر الصناعي المصري "إيجبت سات أيه"، وصل على متن صاروخ (سويوز)، إلى مداره وبدأ عمله بانتظام.

    وقال رئيس المكتب الصحفي للوكالة فلاديمير أوستيمينكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "وصل القمر الصناعي إلى المدار، وكل شيء يعمل بانتظام، وأجهزة الإرسال تبث، والألواح الشمسية مفتوحة".

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