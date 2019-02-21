وزير التعليم يوضح حقيقة وجود خريطة تعترف بإسرائيل على "تابلت" أولى ثانوي

كتبت-ياسمين محمد:

وصف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود خريطة تعترف بإسرائيل كدولة بدلا من فلسطين، على أجهزة "التابلت" الجاري توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس، بأنها "مسلسل شائعات ولفت النظر بعيدًا عن الإنجازات".

ووصف شوقي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، تحت عنوان: تعودنا في الشهور الأخيرة أن يلجأ البعض لإطلاق إشاعات ممنهجة وفي توقيتات مدروسة؛ للتأثير على الرأي العام وتضليل الناس بخصوص خطة تطوير التعليم المصري والتي لا يحبها لمصر كل من يعادي هذا الوطن".

وقال شوقي، إنه لا يوجد محتوى من الوزارة مخزنة على جهاز "التابلت" سوى المحتوى المتاح من بنك المعرفة المصري بعد تجهيز "التابلت" من الوزارة.

وأكد شوقي، أن الصور الموجودة على جهاز التابلت يمكن الوصول إليها على شبكات الإنترنت لأي شخص من Google Maps من خلال هذا الرابط (وهذا لا علاقة له بالتابلت).

ودعا الوزير الطلاب إبلاغ الوزارة عن أي خطأ لغوي أو علمي أو سياسي حتى تتم مراجعته.

وقال: "لقد حققنا الكثير في الأسابيع الماضية إذ نواصل النظام الجديد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ووزعنا كل كتب الترم الثاني، وكذلك أوفينا بالوعد ووزعنا كتاب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية، مع تواصل تدريب المعلمين، وتوزيع ٤٦٠٢٥٨ تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي حتى الأن، ووفرنا الشبكات والألياف الضوئية والمحتوى الرقمي في كل ربوع بر مصر".

وأهاب الوزير بالصحف، تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار بالتواصل مع الوزارة، بدلاً من السقوط كأداه لترويج الإشاعات مما يخدم أعداء الوطن.

​