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    البحوث الفقهية تحذر من الاستماع إلى غير المتخصصين في قضايا تخص المجتمع

    06:00 م الخميس 21 فبراير 2019
    البحوث الفقهية تحذر من الاستماع إلى غير المتخصصين في قضايا تخص المجتمع

    مجمع البحوث الإسلامية

    كتب- محمود مصطفى:

    حذرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية من الاستماع إلى غير المتخصصين، خاصة في القضايا الفقهية التي تمس أمن واستقرار المجتمعات في توقيت يحتاج فيه الناس إلى فهم صحيح للنصوص، بعيدا عن المغالطات الفكرية.

    جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بمشاركة أمين عام المجمع الدكتور محيي الدين عفيفي وحضور مجموعة من أعضاء المجمع وشباب الباحثين- لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي عرضت عليها خلال الأسبوع الجاري والتي تمس الواقع الفعلي، خاصة ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية أو المعاملات، بالإضافة إلى إبداء الرأي في بعض الأفكار المغلوطة حول الشبهات المثارة للرد عليها بمنهج علمي يفند تلك الشبهات ويكشف ما بها من أخطاء.

    وأكدت اللجنة استعدادها الدائم لتلقي أية استفسارات أو مناقشة أية آراء تختص بالجوانب الفقهية، لبيان الحقائق للناس في ضوء التأصيل الفقهي ومراعاته للواقع المعاصر، مع استحضار اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.

    مجمع البحوث الإسلامية البحوث الفقهية غير المتخصصين قضايا المجتمع

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