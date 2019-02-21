ضبط 4 سيارات تُلقي مخلفات بالشوارع و32 ألف حالة إشغال في أسبوعين

كتب- إسلام ضيف:

تمكنت محافظة الجيزة من التحفظ على 4 سيارات نقل بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور، خلال الشهر الجاري، مُحملة بمخلفات رتش، قبل إلقائها بالطرق الرئيسية، ولعدم التزام أصحابها بقرار المحافظة وقيامهم بإلقاء المخلفات بالمقالب العمومية المصرح بها.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء أحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور ضرورة توقيع غرامات مشددة على أصحاب السيارات لعدم التزامهم بإلقاء المخلفات في المقالب العمومية وأخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً.

ووّجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التأكيد على مُلاك العقارات الصادر لها تراخيص هدم وبناء بإلقاء مخلفات الرتش في المقالب العمومية، وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تمكنت من رفع 32 ألف حالة إشغال طريق وغلق 70 منشاة تجارية لمزاولة نشاط بدون ترخيص، وذلك خلال الحملات التي شنتها أحياء ومراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق على مدار أسبوعين.

وأشار راشد أن الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على القضاء على مظاهر الإهمال والإشغالات، لما تسببه من مظهر غير حضاري وما ينتج عنها من مخلفات قمامة بالإضافة إلى إعاقة المارة والحركة المرورية.

ووّجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملاتهم على مدار اليوم، بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لرفع الإشغالات بكافة صورها وإزالة التعديات الموجودة بنهر الطريق وعلى الأرصفة، وتطهير محيط جميع المنشئات الهامة والحيوية والمدارس والجامعات والمستشفيات لفتح الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية بالإضافة إلى تكثيف الحملات الليلية، مؤكداً على ضرورة تطوير الشوارع والأرصفة ورفع كفاءتها، والنهوض بمستوى نظافة وتجميل الحدائق العامة بالزراعات والنباتات لتحقيق رضاء المواطنين.