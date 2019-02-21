وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر باجتماع تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا

كتب- محمد صلاح:

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الرابع عشر، لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP، والمنعقد خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري في عنتيبى بأوغندا.

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الأفريقي الإقليمي ودون الإقليمي من أجل زيادة التكامل بين دول القارة بأكملها، من خلال توليها الآن منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

وأشار إلى الدور المهم لمشروعات الربط الكهربائي داخل وبين دول تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، وما ينتج عن هذه المشروعات في المستقبل من توصيل الكهرباء والطاقة بين المناطق الجنوبية والشمالية من القارة، مؤكدًا ربط إفريقيا وآسيا بموقع مصر الفريد عبر القارات.

وأضاف أن الاجتماع الوزاري يتضمن العديد من القضايا التي تتعلق بتنمية وتطوير ومستقبل منطقة شرق أفريقيا، تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP بما في ذلك تجارة الطاقة الإقليمية، والربط الكهربائي العالمي، بالإضافة إلى تعديلات الهيكل الحكومي لـEAPP.

وأضاف: "تلقينا التعديل المقترح لمذكرة التفاهم الحكومية الدولية، واقتراح إنشاء "لجنة الأمانة الدائمة" لدعم مجلس الوزراء لتجمع الـ EAPP".

وأشاد شاكر، بالجهود المبذولة من لجنة الأمانة العامة لإعداد مشروع القرار، والأسباب المنطقية للتعديلات المقترحة، معربًا عن دعمه لجميع الجهود لضمان التشغيل الفعال للـ EAPP، مؤكدًا ضرورة المشاركة والتعاون بين جميع أعضاء EAPP في اجتماعات وعمل هذه اللجنة الحديثة.

​