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خبير أثري: تعامد الشمس على "أبوسمبل" دليل على عبقرية الفراعنة

10:13 ص الخميس 21 فبراير 2019
خبير أثري: تعامد الشمس على "أبوسمبل" دليل على عبقرية الفراعنة

ظاهرة تعامد الشمس

كتب- يوسف عفيفي:
أكد الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل، دليل على عبقرية الفراعنة الهندسية والفلكية والدينية وإعلاء من شأن الفرعون في أعين شعبه والشعوب التي حكمتها مصر في ذلك الوقت.
وأضاف عبد البصير، في بيان اليوم، أن من أروع معالم معبد أبوسمبل الكبير هو اختراق شعاع الشمس باب المعبد ليصافح وجه رمسيس الثانى مرتين من كل عام فى ظاهرة هندسية وفلكية تثير الانبهار باستمرار، ويؤكد على عبقرية المصرى القديم التى لها أدلة كثيرة ما تزال تحير العالم كله إلى اليوم الحالى.
وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بذلك المعبد المهم حدثا فريدا ينتظره عشاق مصر فى كل مكان فى العالم.
وتستعد محافظة أسوان للحدث الخاص بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل خلال الفترة من 19 -21 فبراير، وتشهد المحافظة الحدث مرتين سنويا حيث حققت الاحتفالية الأخيرة نجاحا كبيرا بحضور نحو ثلاث آلاف سائح وعدد كبير من السفراء و الوزراء.​

تعامد الشمس الملك رمسيس الثاني معبد أبوسمبل مكتبة الإسكندرية حسين عبدالبصير

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