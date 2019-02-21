​وزير الري يشارك بحفل ختام تدريب أفارقة على "الاستخدام الأمثل للمياه"

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الحفل الختامي للبرنامج التدريبي، الذي تم تنظيمه لـ30 متدربا من 8 دول أفريقية في مجال الاستخدام الأمثل للمياه.

وقال الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إن البرنامج التدريبي نفذه قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة، بالتنسيق مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للتنمية في أفريقيا التابعة لوزارة الخارجية، وذلك على مدار 6 أسابيع.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وبناء قدرات الأشقاء من الدول الأفريقية من العاملين في مجال إدارة الموارد المائية، لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الهام في أحواض أنهار القارة السمراء عامة، وحوض نهر النيل خاصة، ونقل الخبرات المصرية في مجالات الري والصرف، وإدارة المياه.

يأتي تنظيم البرنامج التدريبي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بما يعكس التعاون الذي تقدمه مصر لأشقائها من الدول الأفريقية، مساهمة من مصر في تحقيق آفاق التنمية التي تتطلع إليها شعوب القارة، خاصة في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتأكيد القيادة السياسية المستمر للتعاون والتقارب مع دول القارة السمراء كعمق استراتيجي للدولة المصرية.

حضر ختام فعاليات البرنامج التدريبي الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي، والمستشار سيد عقيل ممثلا للوكالة المصرية للتعاون مع أفريقيا في وزارة الخارجية، ومسئول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالقاهرة، والنائب ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من قيادات قطاع التدريب الإقليمي والقائمين على تنفيذ البرنامج التدريبي.