ننشر مواعيد وشروط التقديم لحج الجمعيات هذا العام

كتب- محمد نصار:

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الشروط والأوراق المطلوبة، ومواعيد التقدم بطلبات الحج، على النحو التالي:

- يبدأ التقديم من الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وينتهي الخميس الموافق 7 مارس 2019.

- يجب أن يكون العضو مُسجلًا في إحدى الجمعيات الأهلية ومُسددًا للاشتراك السنوي للجمعية.

- يجب أن يكون قد مر عامين على قيد الجمعية في 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

- يتم تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية.

- لا يُسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة.

- تُجرى القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين وفقًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقًا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

- يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرًا على أداء المناسك من الناحية الصحية حرصًا على سلامته.

- لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق 75 سنة.

- تُقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية وفقًا للنموذج المُعد لذلك.

- يجب على المؤسسة العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج لكافة مستويات الحج وإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل مبكرًا.

- تم اختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج وفقًا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى

- توجد 4 مستويات متنوعة للحج،أولها فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، والمستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، أما المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة.

- تقدم كافة الفنادق وجبتي الإفطار والغداء.

- تم الانتهاء من التعاقدات الخاصة بالفنادق مبكرًا في المنطقة المركزية للحرمين.

- يتم تقديم خدمات التغذية بالفنادق حرصًا من الوزارة على تقديم خدمات مميزة للحجاج.

- من المقرر إعلان أسعار برامج الحج الأربعة فور إعلان قيمة تذاكر الطيران واعتماد مجلس أمناء المؤسسة لأسعار كافة البرامج والخدمات.