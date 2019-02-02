"قطرة مياه تساوي حياة".. في معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم نشاطها الفني ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية في دورته الـ50 ويوبيله الذهبي.

وأقامت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أنشطة وورش فنية مختلفة منها ورش "خوص نوبي، تطريز على الستان، رسم على الزجاج المعشق، تطريز على الكنافاه البلاستيك، خيامية وهي قص وحدات القماش الملون وتطريزها مع بعضها البعض على القماش التيل، سجاد يدوي نول يتمثل في إطار خشب مثبت عليه خيوط الصوف متداخلة بالطول والعرض، تصنيع أواني فخارية ويعتبر الفخار من أقدم الصناعات القديمة والمهن التقليدية ويستخدم في صناعته مادة الطين، عمل مراكب تراثية" .

كما واصلت المرأة في تنفيذ ورشها ومنها ورش "أشغال كروشيه، خرز بالكروشيه، تلي، تطريز على القماش الدك".

ولما تمثله المياه من أهمية لاستمرار الحياة نظم ركن الطفل العديد من الورش تحت عنوان "قطرة مياه" ومنها ورش "رسم حر عن المياه، طباعة بالاستنسل، عمل عرائس على شكل قطرة مياه باستخدام ورق الفوم وورق الكانسون الملون، ورشة رسم عن طرق ترشيد استهلاك المياه وتعليم الزخارف المختلفة تنفيذ أمل صبري، عمل أواني فخارية من الصلصال الملون، عمل كتاب ورقي بعنوان (وجعلنا من الماء كل شيء حي)، ورشة ألوان بدمج ألوان مائية مع ألوان زيتية، قص ولزق"، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم عرضين عرائس مسرحية لفريق مسرح قصر الطفل الأول بعنوان "قطرة مياه" والآخر بعنوان "الفراشات" والعروض من إخراج عبير شلتوت.

كما قدمت فرقة أجيال عروض عرائس "الماريونت، وتنورة، وزوبا"، واستكشات ومسابقات فنية وثقافية للأطفال .

إلى جانب ذلك أقيمت ورشة حكي بعنوان "قطرة مياه تساوى حياة" لإيمان شوكت وتناولت الورشة الحديث عن أهمية المياه فإنها تمثل ٧٤٪ من مساحة الأرض وهي بداخل تكوين كل الكائنات الحية ونسبتها في جسم الإنسان ٦٠٪ وجاءت الورشة تحث الاطفال بالحفاظ على قطرة المياه والفرق بين البحار والأنهار والمحيطات.​