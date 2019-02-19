بدء توصيل الغاز الطبعي لـ4500 وحدة بالبساتين

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعي إلى شارع السعادة بحي البساتين.

وقال فؤاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 4500 وحدة سكنية كمرحلة أولى والتي تبدأ من مساكن بدر بالشطر العاشر حتى منطقة جراند سيتي.

كما أعلن نائب المحافظ، أنه سيتم الانتهاء من أعمال الحفر خلال 40 يومًا لتبدأ بعدها أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشارع.

وأكد نائب المحافظ، أن المرحلة الثانية تبدأ من جراند سيتي وحتى موقع الشركة البافرية "مساكن المرشدي" وتستغرق مدتها 60 يومًا وبذلك ينتهي توصيل الغاز بالمنطقة كلها.