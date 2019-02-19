"الزناتي" يوقع أول شيكات زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين

كتبت- ياسمين محمد:

وقع خلف الزناتي، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، أول شيكات لمستحقي معاش "صندوق الزمالة"، بعد إضافة الميزة التأمينية الجديدة، طبقًا لقرار الجمعية العمومية للصندوق.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، تقرر زيادة الميزة التأمينية لأعضاء الصندوق المحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، بداية من 1 يناير 2019، إلى 200 ألف و770 جنيهًا بدلًا من 20 ألف جنيه، وجاء ذلك عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الزناتي أن جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة، يسعون دائمًا لتقديم خدمات مميزة للمعلمين للحصول على حقوقهم، وتذليل جميع العقبات التي تواجههم.