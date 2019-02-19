أحمد كريمة: الاعتداء على الجيش والشرطة خروج عن الإسلام

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن حمل السلاح والاعتداء على الجيش أو الشرطة أو الأموال أو الإخلال بالأمن المجتمعي خروج عن الإسلام.

وأضاف كريمة في ندوة "الطلاق أزمة جيل" بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، أنه لابد من التفرقة بين الجهاد المشروع للدولة عن الأرض والعرض والبلاد والعباد وبين أعمال الإجرام والإفساد في الأرض.

وأوضح أن الجهاد المشروع للجيش الباسل والشرطة المدنية أما حمل السلاح والاعتداء على الجيش أو الشرطة أو الأموال أو الإخلال بالأمن المجتمعي خروج عن الإسلام.

وتابع: الله سبحانه وتعالى أنبأنا عن هؤلاء الإرهابيين في قوله المبين بسورة البقرة: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ .

ولفت إلى أن هناك آيات تحرم وتجرم الاعتداء على الجيش فى سورة الأحزاب "لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلً".

وأردف: "من هنا فإن الخوارج يرفعون شعارات كاذبة وهم عملاء لمن لا يحملون خيرا لا لمصر ولا للمسلمين ولا للمنطقة العربية وها هي الأحداث تكشف عداءهم ولكن وعد الله لا يتخلف: "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا".