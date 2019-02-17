"الزراعة" تؤكد خلو البصل المصري من متبقيات المبيدات

القاهرة - (أ ش أ)

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلو البصل المصري من متبقيات المبيدات، حيث قامت الوزارة بسحب العينات الممثلة لشحنات البصل المصري لكافة دول العالم خلال 2018 لتحليلها بغرض تقدير متبقيات المبيدات بها وفقا للتشريعات الدولية، حيث أشارت نتائج التحاليل المعملية إلى أن نسبة العينات السليمة بلغت 99,1%.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتي إيمانًا من الوزارة بدورها في مجال سلامة الغذاء والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية من خلال أجهزتها المعنية (الحجر الزراعي - لجنة مبيدات الآفات الزراعية - معهد بحوث البساتين - معهد بحوث وقاية النباتات - المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية) لإنتاج محاصيل ذات أصناف جيدة ومطابقة للمعايير التصديرية العالمية.

وأكدت أن نسبة العينات المتجاوزة للحدود القصوى المسموح بها دوليًا لمتبقيات المبيدات لم تتخط 0.9% وتم استبعادها.

جدير بالذكر أنه قد تم الاتفاق مع الجانب السعودي على ضرورة إخطار الجانب المصري، ممثلًا في الحجر الزراعي فور ورود أي شحنات مخالفة لمستويات متبقيات المبيدات كما هو متبع عالميًا وألا يتم فرض حظر على محصول إلا بعد موافاة الجانب المصري بثلاثة إخطارات رفض لنفس المحصول وهو ما لم يتم الالتزام به، حيث لم يرد أي إخطار رفض يخص متبقيات المبيدات في البصل خلال عام 2018 وحتى الآن سواء من السعودية أو من أي دولة في العالم.

يشار إلى أنه لم يرد لنقاط الاتصال الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الحجر الزراعي، أية إخطارات رفض لشحنات البصل الطازج خلال عام 2018 وحتى الآن من أي دولة من دول العالم بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالات رفض بسبب متبقيات المبيدات على البصل الطازج المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009 وحتى الآن.