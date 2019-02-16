وزير الأوقاف يفتتح المسجد الكبير بالخصوص بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 5 ملايين جنيه

القليوبية- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن العمل على تقوية علاقة مصر بالقارة الأفريقية باستراتيجية واضحة وثابتة وراسخة أعادت لمصر مكانتها وبقوة على الخريطة الأفريقية ورئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أهمية الانفتاح مع أشقائنا في القارة الأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالدول الأفريقية وبشئونها.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الأوقاف، اليوم السبت، للمسجد الكبير بالخصوص، والذي تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة 5 ملايين جنيه تحت إشراف ومتابعة مديرية أوقاف القليوبية، برفقة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، وراعي كنيسة ماري جرجس بالخصوص.

قال وزير الأوقاف "إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لزيادة التعاون مع الدول الأفريقية، ومنها إرسال عدد كبير من المبعوثين للدول خلال شهر رمضان الكريم، فضلا عن دعوة كبار العلماء إلى مؤتمرات الوزارة السنوية ومسابقاتها الدولية للقرآن الكريم مع التوسع في التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كل ما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ أسس العيش المشترك وفقه التعايش السلمي بين البشر جميعا".

وأضاف أن اللحمة الوطنية الإنسانية التي يعيشها الشعب المصري أمر غير مسبوق على الأقل في تاريخنا المعاصر، منوها بأن ذلك اتضح جليا خلال افتتاح مسجد (الفتاح العليم) وكاتدرائية (السيد المسيح) في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وشدد على فشل جماعات التطرف الفكري في أخذ المجتمع لاتجاه أخر لا تسمح به الأديان السمحة، موضحا أن الشعب المصري بتسامحه وفطرته يميل للبناء والتعمير، وكل ما يؤدي إلى البناء والتعمير هو تسامح للأديان.

وأكد أنه كلف الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة بإنشاء الكود المصري لتصميم المساجد، حيث سيتم تسجيل المساجد ذات العمارة الفريدة والمتميزة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الكود لا يسمح بما كانت تقوم به الجامعات المتطرفة في استغلال الزوايا للأغراض السياسية.

كما لفت إلى أن هناك 1400 مسجد مغلق تحتاج إلى الإحلال والتجديد، داعيا الراغبين في إنشاء مساجد إلى اللجوء للوزارة للمساهمة في إحلال وتجديد تلك المساجد أو إنشاء مساجد في الأماكن التي تحتاج فعليا، موجها بإنشاء مدرسة قرآنية وعلمية لتحفيظ القرآن بالمجان لأبناء الخصوص.

ومن جانبه، قال محافظ القليوبية "إن الخصوص تمثل نموذجا حقيقيا للشعب الذي يعيش بمسلميه وأقباطه يدا واحدة يتشاركون المناسبات الاجتماعية والدينية.. ولا يمكن التفرقة بينهما على أساس ديني في ظل المواطنة والانتماء والوطنية".​