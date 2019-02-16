البابا تواضروس ووزير الأوقاف يصلان الجامعة البريطانية

كتب- إسلام ضيف:

وصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق بالقاهرة الجديدة؛ للمشاركة بندوة "المحبة والتسامح وأثرهما في بناء المجتمعات".

وكان في استقبال البابا تواضروس الثاني والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، محمد فريد خميس رجل الأعمال ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية.

وقال محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، إنه سعيد باستقبال البابا تواضروس، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يتواجد قداسته في مؤسسة تعليمية كبرى.

وفور وصوله مقر الجامعة اصطحب الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة، البابا تواضروس الثاني لجولة تفقدية بالجامعة، تعرف فيها على الأنشطة التي تقدمها المكتبة، إلى جانب زيارة كلية طب الفم والأسنان.

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