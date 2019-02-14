اليوم.. انتهاء التقديم الإلكتروني للتعاقدات المؤقتة بـ"التعليم"

كتبت- ياسمين محمد:

تغلق وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، باب التقديم الإلكتروني، لمسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، لسد العجز بالإدارات التعليمية في التخصصات المختلفة.

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن رسالة إلكترونية ستصل للمتقدمين لشغل الوظائف؛ لإعلامهم باجتياز المرحلة الأولى من المسابقة أو عدم اجتيازها، بناءًا على المعلومات المسجلة بالاستمارة الإلكترونية للتقديم، ومطابقتها بشروط الإعلان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالتخصصات بالإدارات التعليمية بالمختلفة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويبدأ تقديم الأوراق المطلوبة اعتبارًا من السبت المقبل، للمعلمين الذي نجحوا في المرحلة الأولى من التقديم عن طريق الاستمارة الإلكترونية؛ تمهيدًا لإجراء المقابلة الشخصية.