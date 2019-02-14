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    "المهن التعليمية" تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

    05:15 م الخميس 14 فبراير 2019
    "المهن التعليمية" تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

    نقابة المهن التعليمية

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت نقابة المهن التعليمية تأييدها للتعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

    وأوضحت نقابة المهن التعليمية في بيان لها الخميس: "نأمل أن يكون الجميع على قدر المسئولية وتقدير الأمور بميزان مصلحة الوطن، على المدى البعيد دون تأثير المواقف الحزبية الضيقة، فإن مصلحة مصر فوق كل شيء".

    كان مجلس النواب وافق بأغلبية في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المصري.

    نقابة المهن التعليمية

    نقابة المهن التعليمية التعديلات الدستورية الدستور المصري مجلس النواب

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