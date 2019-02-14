"المهن التعليمية" تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت نقابة المهن التعليمية تأييدها للتعديلات الدستورية على بعض مواد الدستور المصري.

وأوضحت نقابة المهن التعليمية في بيان لها الخميس: "نأمل أن يكون الجميع على قدر المسئولية وتقدير الأمور بميزان مصلحة الوطن، على المدى البعيد دون تأثير المواقف الحزبية الضيقة، فإن مصلحة مصر فوق كل شيء".

كان مجلس النواب وافق بأغلبية في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية على بعض مواد الدستور المصري.