نائب الشرقية: "التعديلات مية مية" وعبدالعال: "كويس الشعر ده"

كتب- أحمد علي:

فاجأ النائب حسين السيد، عضو مجلس النواب عن محافظة لشرقية، أعضاء المجلس، ببرقية حول التعديلات الدستورية قائلا: "من الشرقية بابعت برقية التعديلات مية مية"، ما دفع رئيس المجلس للرد عليه قائلا: "كويس الشعر ده".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الخميس، حديث النائبة نعمة قمر: "أوافق على التعديلات الدستورية عشان وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة"، فيما رفض الأعضاء حديث النائب سعيد شبايك من إبداء رأيه المُعادي لزيادة كوتة المرأة في تعديل الدستور.

وطالب النائب إبراهيم عبد الوهاب بضرورة العمل على دستور جديد، ليعقب رئيس المجلس: "قد يكون واردًا في يوم من الأيام".

من ناحيته قال الدكتور علي عبدالعال، إنه سيتيح الفرصة للتصويت لكل أعضاء المجلس من أجل إبداء رغبتهم بالموافقة أو الرفض، قائلا: "عارف أن الطرق فيها مشكلة.. وهعطي الفرصة لجميع النواب من أجل التصويت".

وبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خمس أعضاء المجلس ندءا بالاسم، والتي تشمل الإبقاء على هيئتي الصحافة والإعلام، بعدما كانت التعديلات متضمنة حذفهما وفق الطلب المقدم في البداية.