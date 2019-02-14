التموين تعلن موعد طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارة القطاع الخاص

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قبول طلبات 3 سلاسل تجارية كُبرى خلال المرحلة الأولى لمزايدة طرح المجمعات الاستهلاكية لإدارة القطاع الخاص، لافتًا إلى اختيار 3 سلاسل من أصل 6 تقدمت لثبوت جديتها.

وأضاف عشماوي، لمصراوي، الخميس، أنه من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتسليم المنافذ الـ7 التي تتضمنها المرحلة الأولى بحلول مارس المقبل، على أن يتم تحديد فترات السماح وفقًا لمدى جاهزية المجمعات كلٍ على حدى.

وأكد عشماوي، إرساء المزايدة على السلسة الأكبر والأفضل التي ستقدم أفضل سعر للمتر المربع، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين تحت إدارة القطاع الخاص للمنافذ.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية -في وقت سابق- أن طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية لإدارة القطاع الخاص يتم وفقًا لكراسة شروط تتضمن المواصفات والفترات الزمنية للطرح، فضلًا عن أن اسم المجمع الاستهلاكي لن يتغير، بما يعني أن الأمر بعيد كل البعد عن خصخصة المجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يدير المنافذ لـ 9 سنوات فقط، مؤكدًا:"هيفضل اسم المجمع زي ما هو لكن هيكون تحت إدارة السلسلة التجارية الخاصة".