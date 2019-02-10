وزيرة الصحة: فحص 29.5 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة"



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 16 مليون و 452 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الأحد، ضمن "المرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة، في بيان اليوم، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي، وصل إلى ٢٩ مليون و ٥٣٨ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكافة المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان .

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية ضمن محافظات "المرحلة الثانية" حيث بلغ عدد من تم مسحهم ٦ مليون و ٥٩٣ ألف مواطن، تلتها المنوفية بمليوني مواطن.

وقال " مجاهد" إن الوزارة بدأت منذ أمس السبت، مع بداية الترم الثاني من الدراسة، استكمال حملة المسح الخاصة بطلبة المدارس الثانوية بمحافظات المرحلة الثانية، بالإضافة إلى استمرار العمل بـ ٩ محافظات المرحلة الأولى للمبادرة، مشيراً الى أنه تم الانتهاء من مسح 677 ألف و285 طالبا منذ انطلاق المبادرة.

وتناشد وزارة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، مؤكدة أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.ش