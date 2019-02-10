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    قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.. اليوم

    04:31 ص الأحد 10 فبراير 2019
    قمة ثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.. اليوم

    الرئيس عبد الفتاح السيسى

    كتب – أسامة عبد الكريم:

    يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، قمة ثلاثية مع كل من رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد والرئيس السودانى عمر البشير وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا.

    وتتسلم مصر، اليوم الأحد، رئاسة الاتحاد الإفريقي، ويلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة مهمة عقب تسلمه رئاسة الدورة الحالية للاتحاد من الرئيس الرواندي بول كاجامى وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الرؤساء الأفارقة التي تعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار "عام اللاجئين والنازحين والعائدين.. حلول دائمة للنزوح القسرى في إفريقيا".

    ومن المقرر أن يعقب القمة الثلاثية مؤتمر صحفى.

    السيسى قمة ثلاثية مصر إثيوبيا السودان

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