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"الرقابة النووية": نثق في قدرة "الطاقة الذرية" على إزالة أي تلوث إشعاعي

07:39 م الإثنين 09 ديسمبر 2019
"الرقابة النووية": نثق في قدرة "الطاقة الذرية" على إزالة أي تلوث إشعاعي

الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور سامى شعبان أن بروتوكول التعاون الذي وقعته هيئة الطاقة الذرية اليوم الإثنين، مع إحدى الشركات العاملة فى مجال إزالة التلوث الإشعاعي سيقلل من تأثير أي إشعاع أو تلوث يصدر عن الاكتشافات البترولية أو المواد الناتجة عنها.

وأعرب شعبان - في تصريح اليوم - عن ثقة هيئة الرقابة النووية في هيئة الطاقة الذرية وما تملكه من أدوات لإزالة التلوث الإشعاعي، وما لديها من خبرات عالمية، وذلك تحت مراجعة وإرشادات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وكانت هيئة الطاقة الذرية قد وقّعت صباح اليوم بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال إزالة التلوث الإشعاعي من المعدات والأدوات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية مثل الأنابيب والمضخات والأدوات المستخدمة في عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية، وكذلك عمليات معالجة البترول في بعض المواقع والتي تخلف تركيزات عالية من المواد المشعة الطبيعية على هيئة رواسب في تلك الأدوات.

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سامى شعبان التلوث الإشعاعي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هيئة الطاقة الذرية

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