الإسكان: قاطني الشقق القديمة يدفعون 3% فقط من دخلهم للإيجار

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي، الخاص بإطلاق تقرير دراسة الطلب على الإسكان، بحضور نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي البنك الدولي.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، إنهم انتهوا من تقرير بحث الإسكان، الذي بدأوا العمل فيه قبل عامين وتعاونوا فيه مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك الدولي، حيث شمل 10 آلاف شخص من أنحاء الجمهورية.

واستعرضت عبدالحميد، تقرير دراسة الطلب على الإسكان في مصر، والتي أوضحت أن أن حوالي 35% من عينة البحث قدموا في مشروع الإسكان الاجتماعي من بينهم 75% من الفئة المستهدفة براتب لا يتجاوز 3 آلاف جنيه.

وأشارت رئيس الصندوق، إلى أن 40% من عينة البحث راضين عن مكان سكنهم وليس لديهم الرغبة في تغيير السكن، وهو ما يفسر سبب طرح الوحدات السكنية بهذه المساحات و47% فضلوا السكن بالقرب من عائلاتهم.

وأوضحت أن 76% من الأسر تمتلك الوحدات، ومعدلات التمليك في القاهرة تصل إلى 60%، مشيرة إلى أن 25% من العينة يعيشون في وحدات تتبع نظام الإيجار القديم، ويتمتعون بمستوى الدخل أعلى من الإيجار الجديد، إذ يدفعون حوالي 3% فقط من الدخل في الإيجار القديم.

وأكدت أن من يعيشون في وحدات بنظام الإيجار الجديد يدفعون 22.5% من دخلهم للإيجار، وهذا يعني أنهم يستطيعوا دفع 25% من دخلهم إيجار، وهو يتفق مع المعدلات العالمية.