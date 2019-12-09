وزيرة البيئة: 26 مليون طن مخلفات سنويًا

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التعريفية لطلبة الجامعة الأمريكية المشاركين في مسابقة الحياة الواقعية الدولية التي تقام تحت رعاية وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد الطلبة في الجامعة الأمريكية بحضور الدكتور صلاح الحجار، رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة، وعمر حمدي، مدير إدارة مشاريع الشباب بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وعرضت فؤاد، خلال اللقاء، كافة مراحل منظومة المخلفات الجديدة وجهود الدولة الحالية لتجهيز البنية التحتية في المحافظات، مشيرة إلى أن حجم المخلفات المتولد سنويًا من كافة المحافظات يصل لحوالي 26 مليون طن.

وقالت وزيرة البيئة، إن المنظومة الجديدة تتضمن مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية والمحطات الوسيطة وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المدافن الصحية للتخلص من المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، مؤكدة أهمية دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة ترحب بكافة المبادرات الخاصة بجمع وتدوير المخلفات والتي من شأنها تسهيل وصول الكمية المطلوبة من المخلفات لمصانع إعادة التدوير، مضيفة أن الوزارة ستوفر الدعم اللازم للشباب والقطاع الخاص للمشاركة في مراحل هذه المنظومة الجديدة في المحافظات.