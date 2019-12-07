أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس تامر حسني عزل ترامب

مصر الأولى عربيًا.. برلمانية تطالب الأزهر والكنيسة بالتدخل لمناقشة ظاهرة الانتحار

02:58 م السبت 07 ديسمبر 2019
مصر الأولى عربيًا.. برلمانية تطالب الأزهر والكنيسة بالتدخل لمناقشة ظاهرة الانتحار

مجلس النواب

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن زيادة أعداد المنتحرين في مصر خاصة من الشباب، بما يؤكد ضرورة تدخل الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت "منير"، في بيان السبت، أن منظمة الصحة العالمية أكدت في تقرير لها عن ظاهرة الانتحار حول العالم، أن شخصًا واحدًا ينتحر كل 40 ثانية، أى أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي أو الفشل الكلوي والكبد الوبائي وفيرس سى، أو غيرها من الأمراض المنتشرة لدينا.

وأشارت إلى أن مصر تصدرت قائمة البلدان العربية، بحسب ما قالت.

وتابعت: "الميل إلى الانتحار وتكرار محاولاته يكون أعلى في الحالات المصابة باضطراب الاكتئاب النفسي الجسيم، وأيضا الاضطرابات ثنائية القطب، تليها في ذلك حالات الفصام الذهني (الشيزوفرينيا)".

كما أشارت الدراسات إلى وجود ارتفاع كبير في حدة السلوك الانتحاري لدى المرضى الذين يعانون من اضطرابات ذهنية بالمقارنة مع المرضى الذين يعانون من اضطراب ناتجة عن سوء استعمال المخدرات أو الاضطرابات الوجدانية.

وطالبت "منير"، أن تتكاتف الحكومة وكافة مؤسسات المجتمع لبحث هذه الحالات لنضع أيدينا على الأسباب ونبحث آليات عاجلة لمواجهة ذلك، خاصة وأن زيادة أعداد المنتحرين لا يمكن الصمت عليها.

ودعت إلى ضرورة أن تهتم مؤسسة الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف، وكذلك الكنيسة بمواجهة هذه الظاهرة، خاصة وأن التدخل الديني في هذا الملف قادر على حله تمامًا.

مجلس النواب المنتحرين منظمة الصحة العالمية الانتحار الأزهر الكنيسة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجموعة الأهلي.. بلاتينيوم 0 - 0 النجم الساحلي.. انطلاق المباراة