"قومي حقوق الإنسان" يستقبل وفد الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

كتب- محمد نصار:

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية دور الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء كأداة في دعم جهود التنمية المستدامة التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها لشعوبها.

وشدد فايق، خلال اجتماعه مع بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة البروفيسور إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، بحضور السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة النظراء، على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان باعتباره أحد المؤسسات الوطنية المستقلة.

وشدد على الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الأفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وضرورة التكاتف بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تعترض طريقها في التنمية والتقدم وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية.

وأعرب جمباري، عن تقديره لمصر واعتزازه بدورها الذي تقوم به كدولة محورية في أفريقيا وأنه قد سبق له زيارتها عدة مرات، مشيدًا بما شهدته من إصلاحات اقتصادية وتطور في مجال حقوق الإنسان.

وقدم الشكر لمصر على تعاونها مع الآلية الأفريقية، لافتًا إلى أن زيارة اللجنة تهدف إلى القيام بعملية المراجعة الطوعية (لتقرير التقييم الذاتي) الذي أعدته مراكز الأبحاث الوطنية المصرية والذي تم اعتماده من اللجنة الوطنية في إطار عضويته بالآلية تمهيدًا لعرض تقرير المراجعة الطوعي على القمة المقبلة للآلية لمقرر عقدها على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في فبراير المقبل.