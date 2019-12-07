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مصدر بالإسعاف: لا إصابات في حريق نفق الأزهر

12:43 ص السبت 07 ديسمبر 2019
مصدر بالإسعاف: لا إصابات في حريق نفق الأزهر

نفق الأزهر

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بهيئة الإسعاف المصرية، لمصراوي، إن الحريق الذي نشب بسيارة داخل نفق الأزهر، لم يسفر عن سقوط ضحايا.

كان مصدر أمني قال إن السبب في توقف الحركة المرورية في نفق الأزهر، يرجع إلى اشتعال النيران في إحدى السيارات، ما تسبب في وجود حالة من الذعر بين قائدي المركبات في محيط الواقعة.

وأضاف المصدر، أن قوات الحماية المدنية دفعت بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى السيارات المجاورة.

وأوضح المصدر أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بعد الدفع بأوناش تمكنت من سحب السيارة، التي تسببت في خروج دخان كثيف في محيط منطقة نفق الأزهر.

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