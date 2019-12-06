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غدًا.. الأهرام تستضيف ندوة "الشأن العام والأمن القومي المصري"

11:05 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
غدًا.. الأهرام تستضيف ندوة "الشأن العام والأمن القومي المصري"

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

القاهرة- (مصراوي):

تستضيف مؤسسة الأهرام، مساء غدٍ السبت، فعاليات ندوة "الشأن العام والأمن القومي المصري"، بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويديرها كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها عدد من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.

تتناول الندوة عدة محاور أساسية أهمها، تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية، والسياج القانوني والدستوري لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهايتها التوصيات النهائية.

مؤسسة الأهرام كرم جبر الوطنية للصحافة وزير الأوقاف مختار جمعة
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