"اتمرمطوا".. وزير النقل: كبار السن بالورش ثروة للسكة الحديد

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هيئة السكك الحديدية بحاجه إلى كبار السن العاملين بورش الهيئة، ولن تستغني عنهم.

جاء ذلك في كلمته على هامش تسلم وزارة النقل، اليوم، أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية (10 جرارات)، ضمن صفقة الـ110 جرارات.

وأضاف الوزير: "كبار السن من العاملين بالورش مش هنخرجهم من الخدمة.. اللي عدى سن الستين إحنا محتاجينه، واللي محتاج يكمل معانا الباب مفتوح".

وتابع وزير النقل: "كبار السن بالورش ثروة بالنسبة للهيئة، أحسن من المهندس اللي متخرج جديد لأنهم خبرة وتدربوا واتمرمطوا في الشغلانة، خاصة الكهربائية والفنيين"، مضيفًا: "هناك ميكانيكي عمره أكثر من 59 سنة، قالي لو ما اشتغلتش في يوم اروح تعبان".

وأشار وزير النقل، إلى أن العنصر البشري مهم في منظومة تطوير السكة الحديد، موضحاً أنه يتم تدريبهم على تشغيل الجرارات الجديدة.