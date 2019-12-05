مصر والإمارات توقعان البرنامج التنفيذي المشترك لحماية البيئة

كتب- محمد نصار:

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على البرنامج التنفيذي الأول لحماية البيئة بين مصر والإمارات، لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات ومنها الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، ومراجعة الأثر البيئي خاصة في مجال المشروعات القومية، وتغير المناخ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وبحثت ياسمين فؤاد، مع وزير البيئة الإماراتي والوفد المرافق له عددًا من القضايا البيئية المشتركة وخاصة السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية، مؤكدة أنه تم بحث موقف المفاوضات بمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية COP 25 المنعقد حاليًا بإسبانيا، ودور مصر والإمارات من خلال المجموعة العربية في الدفع بالمفاوضات الخاصة باتفاق باريس للخروج بآليات تنفيذية وتوحيد الرؤى العربية في قضية تغير المناخ لتحقيق مصلحة الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة سوق الكربون، ودعم الموقف العربي في شق التمويل ومساعدتها في استكمال مسار التنمية الخاص بها.

وأكد وزير البيئة الإماراتي، أن التعاون مع مصر متواصل في عدد من المجالات ومنها المحميات الطبيعية والاستثمار البيئي، ودعم الموقف العربي في مفاوضات المناخ والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تغير المناخ، بالإضافة إلى التجربة الإماراتية في الخطة الوطنية للتقليل من استخدام البلاستيك.

يذكر أن برنامج التعاون يشمل التعاون في مجال نظم المعلومات البيئية والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتقييم الأثر البيئي والإدارة المتكاملة للكوارث البيئية، والإدارة البيئية، ورفع الوعي البيئي.