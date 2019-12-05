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الكهرباء: 24 ألفًا و100 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

10:39 ص الخميس 05 ديسمبر 2019
الكهرباء: 24 ألفًا و100 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الكهرباء

القاهرة - أ ش أ:

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الخميس، 24 ألفا و100 ميجاوات مقابل 24 ألفا و300 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و 985 ميجاوات.

كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات ، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم ، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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الكهرباء وزارة الكهرباء

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