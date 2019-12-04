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"صناعة النواب" تناقش دعم الحكومة للصناعة بـ100 مليار جنيه الأسبوع المقبل

11:48 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
"صناعة النواب" تناقش دعم الحكومة للصناعة بـ100 مليار جنيه الأسبوع المقبل

مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، مبادرة الحكومة لتنشيط قطاع الصناعة في مصر، بالتعاون مع البنك المركزي لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد.

وأعلن رئيس لجنة الصناعة فرج عامر - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - تأييده لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن دعم قطاع الصناعة، الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع الذي يعد قاطرة النمو الاقتصادي في البلاد.

وأشاد عامر بمبادرات مجلس الوزراء لتنشيط قطاع الصناعة في مصر بالتعاون مع البنك المركزي لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد، خاصة انطلاق مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية الصناعات القائمة حالياً وتسعى للتوسع، أو صناعات جديدة " بـ100مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة.

وطالب الحكومة بتنفيذ رؤية لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمواجهة جميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، وتنفيذ توصيات لجنة الصناعة بمنح ميزات نسبية للصناعات مصرية مثل صناعات الادوية والغزل والنسيج والصناعات الزراعية والغذائية، لتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية خاصة الأسواق العربية والإفريقية.

مجلس النواب قطاع الصناعة فرج عامر

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