الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 609 لسنة 2019 بتجديد تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر 2019.

نص القرار على أن يعامل طارق عامر ماليا من حيث المرتب وبدل التمثيل معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء.

كان مجلس النواب، وافق في جلسته الطارئة أواخر الشهر الماضي، على التجديد لطارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات.