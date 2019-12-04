تفقد المطبخ.. رئيس جامعة الأزهر يزور مستشفى الحسين الجامعي

كتب - محمود مصطفى:

فاجأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مستشفى الحسين الجامعي، للاطلاع على انتظام ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وتفقد رئيس الجامعة، الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية والمطبخ، واطمأن على جودة التغذية ومطابقتها للمعايير الصحية، وغرفة مراقبة الكاميرات، وتابع الحركة داخل المستشفى بنفسه.

وأثنى رئيس الجامعة على إدارة المستشفى، وأشاد بالانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، والجهود التي تبذل لتخفيف المعاناة على المرضى، مؤكدا أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية.

وقال المحرصاوي، إن مستشفيات جامعة الأزهر تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.

وأشار إلى أن زياراته المتكررة والمفاجئة شبه اليومية للمستشفيات تأتي ضمن حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بمختلف التخصصات الطبية.

ووجه رئيس الجامعة العاملين بالمستشفى بضرورة الاستمرار وبذل المزيد للقيام برسالتهم العظيمة تجاه المرضى، مؤكدا الدعم المفتوح لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، معلنا أن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي.​