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"كنت بحبه جدًا".. ساويرس ينعي شعبان عبدالرحيم

12:02 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
"كنت بحبه جدًا".. ساويرس ينعي شعبان عبدالرحيم

المهندس نجيب ساويرس

القاهرة - مصراوي:

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر مساء اليوم: "الله يرحمه كنت بحبه جدا".

وشيعت جنازة شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور أسرته وعدد من أصدقائه.

نجيب ساويرس شعبان عبدالرحيم وفاة

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