"كنت بحبه جدًا".. ساويرس ينعي شعبان عبدالرحيم

القاهرة - مصراوي:

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر مساء اليوم: "الله يرحمه كنت بحبه جدا".

وشيعت جنازة شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور أسرته وعدد من أصدقائه.