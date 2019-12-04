"كنت بحبه جدًا".. ساويرس ينعي شعبان عبدالرحيم
12:02 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
القاهرة - مصراوي:
نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.
وكتب ساويرس عبر حسابه على تويتر مساء اليوم: "الله يرحمه كنت بحبه جدا".
وشيعت جنازة شعبان عبدالرحيم عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور أسرته وعدد من أصدقائه.
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