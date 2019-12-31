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لشغل 15 وظيفة.. وزير السياحة يترأس أول اجتماع للجنة اختيار القيادات

10:30 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
لشغل 15 وظيفة.. وزير السياحة يترأس أول اجتماع للجنة اختيار القيادات

جانب من الاجتماع

كتب – يوسف عفيفي ومحمد عاطف:

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الاجتماع الأول للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، والتي أصدر قرارا بإعادة تشكيلها الأسبوع الماضي بقطاع السياحة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك لتقييم المتقدمين لشغل 15 وظيفة قيادية وإدارة إشرافية ما بين رؤساء قطاعات ورؤساء إدارة مركزية ومديرين عموم، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

خالد العناني وزير السياحة والآثار لجنة الوظائف القيادية

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