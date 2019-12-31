مجلس النواب: 74 جلسة و3305 مداخلة للأعضاء خلال 2019

كتب - أحمد علي:

شهد عام 2019 نشاطاً برلمانياً مكثفاً لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، حيث عقد 74 جلسة عامة امتدت لنحو 245 ساعة عمل، وبلغت مداخلات النواب خلالها نحو 3305 مداخلات، عبروا فيها عن آرائهم حول مختلف القضايا.

وأفاد مجلس النواب - في بيان اليوم الثلاثاء - بأن المجلس حرص على تفعيل أدواته الرقابية المتعددة والتي تمثلت في طلبات إحاطة، أسئلة، طلبات مناقشة إلى جانب البيانات العاجلة، حيث ناقش المجلس أكثر من 2000 أداة رقابية على مدار العام في الجلسة العامة واللجان النوعية.

وأوضح المجلس أنه حرص على أن يخصص جلسة رقابة برلمانية من كل أسبوع من جلساته، موجهة للوزراء من خلال مناقشة طلبات الإحاطة، وطلبات المناقشة العامة، والأسئلة الموجهة من النواب للحكومة ووزرائها حول مشاكل المواطنين.

وفي إطار ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية، ناقش التعديلات الدستورية واستمع لآراء المتخصصين في مجالات الإعلام، ورؤساء الجامعات، ممثلي الأزهر والكنيسة، رجال القضاء، المجالس القومية والنقابات المهنية، رجال السياسة، رؤساء الأحزاب السياسية، شباب تنسيقية الأحزاب، ممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وغيرهم من كافة أطياف المجتمع، لتخرج التعديلات الدستورية بإجماع وتوافق جميع طوائف الشعب.

وأقر مجلس النواب مجموعة من القوانين في مجالات مختلفة خلال 2019، أبرزها زيادة المعاشات، منح علاوات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، إلى جانب قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتبنى مجلس النواب خلال 2019، مشروع قانون لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، ومشروع قانون آخر بشأن العقوبات يستهدف تشديد عقوبة التعدي على ملك الغير، فضلا عن تشديد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، والتنظيم المؤسسي لجهات الدواء، وقوانين هيئة تمويل العلوم التكنولوجية والابتكار، وتنظيم الهيئات الشبابية، وممارسة العمل الأهلي.

وأقر مجلس النواب - خلال العام - مشروعات قوانين بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، إنشاء الجامعات التكنولوجية، التصالح في بعض مخالفات البناء، المحال العامة والمحاماة، إلى جانب الموافقة على 70 اتفاقية دولية.

وشهد عام 2019 نشاطاً متزايداً للدبلوماسية البرلمانية أعادت مكانة البرلمان المصري على الساحة الدولية بقوة، لا سيما على صعيد القارة الإفريقية، والتي تمثلت في مشاركة رئيس المجلس على رأس وفود برلمانية في عدد من الفعاليات الدولية، وكذلك زيارة عدد من الدول الإفريقية الشقيقة.