الإسكان: إتاحة 437 ألف وحدة سكنية.. وتنفيذ 298 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي

كتب-محمد عبدالناصر:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والتى تم تنفيذها خلال عام 2019، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الجزار، حسب بيان: تم خلال عام 2019، إتاحة 437 ألف وحدة سكنية، تتوع بين وحدات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، بجانب الوحدات التى يتم تنفيذها على قطع الأراضى التى أتاحتها الوزارة للمواطنين بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى الوحدات السكنية المنفذة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعا لمياه الشرب، بطاقة مليون م3/ يوم، و76 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 1.3 مليون م3/يوم، بتكلفة 10.1 مليار جنيه، و165 مشروعاً لصرف صحي القري، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعاً للطرق بأطوال 732 كم، بتكلفة 8 مليارات جنيه.