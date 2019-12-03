البيئة: محمية الزرانيق تنظم حملة للتوعية البيئية بمدارس شمال سيناء

كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة البيئة من خلال محمية الزرانيق حملة مكبرة للتوعية البيئية بعدد من مدارس محافظة شمال سيناء للتأكيد على أهمية دور الفرد فى حماية البيئة والتنوع البيولوجى لتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على نشر المفاهيم البيئية بالتعليم العام حيث تهدف الحملة إلى إرساء المفاهيم البيئية لدى الطلاب والتعريف بدور التنوع البيولوجي وأهميته كذلك دور المحميات الطبيعية فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والحياة البرية علاوة على التوعية بأخطار استخدام البلاستيك على الكائنات الحية وقيمة الحفاظ على الموارد الطبيعية مع مناقشة سبل المشاركة المجتمعية في حماية البيئة وتنمية روح العمل الجماعي بين الأفراد فى حل المشكلات البيئية.

وتستهدف الحملة مدرستين أسبوعيا من مراحل التعليم المختلفة الابتدائية والإعدادية و الثانوية بالمحافظة.